Київ потрапив до рейтингу найбільш забруднених міст у світі

Індекс забруднення Києва вранці в четвер становив 90 пунктів при нормі 50 пунктів. Вважається, що таке повітря дуже шкідливе, особливо для людей з різними захворюваннями органів дихання.

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Ближче до обіду рейтинг Києва змістився на 22 позицію з рівнем забруднення 72 пункти, що теж перевищує нормальні показники. Людям із захворюваннями дихальної системи варто надягати респіратори, в приміщеннях тримати вікна закритими, включати очищувачі повітря.

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Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, Київ цієї ночі побив рекорд температури повітря - ніч на 15 липня стала найтеплішою з 1881 року.

Які міста у світі найбільш забруднені

На першому місці рейтингу стоїть місто Сантьяго в Чилі, рівень забруднення - 152 пункти. Друге місце зайняв Кабул в Афганістані - 146 пунктів. На третьому - місто Сан-Паулу в Бразилії - 124 пункти. Замикають першу п'ятірку Джакарта в Індонезії-109 пунктів і Улан-Батор в Монголії - 100 пунктів.

Також в першу десятку міст з найбільш забрудненим повітрям потрапили:

Сараєво, Боснія і Герцеговина

Приштина, Косово

Тегеран, Іран

Делі, Індія

Осло, Норвегія

Які міста у світі з найчистішим повітрям

Найчистішим вказується Сан-Франциско в США, слідом за ним йде Берн у Швейцарії. На третьому місці Мельбурн в Австралії, а потім - Гонконг і Янгон в М'янмі.