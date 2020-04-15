Киев перекроют блокпостами: появилась карта

Карантин в Киеве усилят с 16 апреля. На въездах в город будут стоять 10 блокпостов, на которых будут обязательно измерять температуру. Как будет работать усиление карантина, что произойдет, если у вас выявят повышенную температуру тела, карта блокпостов - в материале Styler.

Отметим, что столица лидирует по заражению коронавирусом. На 15 апреля подтверждено 612 случаев инфицирования COVID-19, из которых 11 - летальных, 12 человек - выздоровели.

Где в столице будут стоять блокпосты

Согласно сообщению Telegram-канала PavlovskyNews, 10 блокпостов на въездах в столицу начнут работать с 13:00 завтрашнего дня, а норма обязательной термометрии, по данным КГГА, будет введена уже в 00:00 16 апреля.

Измерять показатели будут совместными усилиями полиция и медики.

Также будут проверяться автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, что перевозят больше трех человек с водителем включительно.

Карта блокпостов на въезде в Киев

Что будет если намеряют высокую температуру

Если у человека выявят повышенную температуру более 37,5 градуса, его протестируют на коронавирус. Если же COVID-19 подтвердится, человека направят на самоизоляцию.

"Если к столице направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать", - сказано в сообщении.

Если же температура будет выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, то будет вызвана бригада скорой помощи для госпитализации.

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