Київ перекриють блокпостами: з'явилася карта

Карантин у Києві посилять з 16 квітня. На в'їздах у місто будуть стояти 10 блокпостів, на яких обов'язково вимірюватимуть температуру. Як буде працювати посилення карантину, що станеться, якщо у вас виявлять підвищену температуру тіла, карта блокпостів - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що столиця лідирує по зараженню коронавірусом. На 15 квітня підтверджено 612 випадків інфікування COVID-19, з яких 11 - летальних, 12 осіб - одужали.

Де в столиці будуть стояти блокпости

Згідно з повідомленням Telegram-каналу PavlovskyNews, 10 блокпостів на в'їздах у столицю почнуть працювати з 13:00 завтрашнього дня, а норма обов'язкової термометрії, за даними КМДА, буде введена вже в 00:00 16 квітня.

Вимірювати показники будуть спільними зусиллями поліція і медики.

Також будуть перевірятися автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі легкові машини, що перевозять понад трьох людей з водієм включно.

Карта блокпостів на в'їзді в Київ

Що буде якщо наміряють високу температуру

Якщо у людини виявлять підвищену температуру понад 37,5 градуса, її протестують на коронавірус. Якщо ж COVID-19 підтвердиться, людину направлять на самоізоляцію.

"Якщо до столиці їде людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати", - сказано в повідомленні.

Якщо ж температура буде вище 38 градусів, є симптоми ГРВІ, то буде викликана бригада швидкої допомоги для госпіталізації.

Раніше ми писали, які маски заборонено використовувати після посилення карантину в Україні з 6 квітня.