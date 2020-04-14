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На въездах в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 21:27
На въездах в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обеспечивать выполнение нормы будет полиция совместно с медиками

С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев водителям и пассажирам транспорта обязательно будут измерять температуру в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Обеспечивать выполнение нормы будет полиция совместно с медицинскими работниками.

Отмечается, что будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градуса и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

Напомним, 14 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки коронавирус в Киеве подтвердили у 56 человек. В том числе заразились пятеро медиков.

Всего в Украине известно о 3372 случаях инфицирования коронавирусом. Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 14 апреля - в материале РБК-Украина.

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