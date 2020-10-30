Киев окутала дымка: эксперт объяснила, что происходит с воздухом

Киев накрыло сильным туманом (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Специалист объяснила, что происходит с воздухом в столице и есть ли опасность

Киев уже которое утро становится белым по утрам и жителей столицы волнует вопрос о том, что происходит с воздухом. Сильные туманы и дымка сильно понижают видимость на улицах и вызывают беспокойство по поводу того, чем приходится дышать киевлянам.

Начальник лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Нина Ротач рассказала, что происходит с воздухом в Киеве в комментарии для издания УНН.

Она объяснила, что повода для беспокойства нет и воздух в столице не превышает показатели. Дымка – это не смог, а обычный метеорологический туман. Все показатели загрязнения воздуха находятся в норме и никаких повышений не зафиксировано.

Единственный показатель, который находится в два раза выше нормы – это концентрация оксида углерода. Однако, при существенном загрязнение воздуха он прыгает в три-четыре раза выше нормы, поэтому причин для беспокойства пока нет.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, в Киеве очень высокая влажность и это приводит к тому, что сильные туманы окутывают столицу не только по утрам, но и вечером. И такая погода продержится еще несколько дней.

В первую очередь стоит быть аккуратнее участникам дорожного движения – водителям на дорогах, а также пешеходам, так как они в темное время суток могут быть незаметными на проезжей части.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о резком изменении погоды в ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что в Украине возможны нарушения движения транспорта из-за тумана.