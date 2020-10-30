Київ огорнула імла: експерт пояснила, що відбувається з повітрям

Київ накрило сильним туманом (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Фахівець пояснила, що відбувається з повітрям в столиці і чи є небезпека

Київ вже який ранок яке стає білим вранці й жителів столиці хвилює питання про те, що відбувається з повітрям. Сильні тумани та імла сильно знижують видимість на вулицях і викликають занепокоєння з приводу того, чим доводиться дихати киянам.

Начальник лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач розповіла, що відбувається з повітрям в Києві у коментарі для видання УНН.

Вона пояснила, що причин для занепокоєння немає і повітря в столиці не перевищує показники. Серпанок – це не смог, а звичайний метеорологічний туман. Всі показники забруднення повітря знаходяться в нормі й ніяких підвищень не зафіксовано.

Єдиний показник, який перебуває у два рази вище норми – це концентрація оксиду вуглецю. Однак, при істотному забрудненні повітря він стрибає в три-чотири рази вище норми, тому причин для занепокоєння поки немає.

Крім того, за прогнозом синоптиків, у Києві дуже висока вологість і це призводить до того, що сильні тумани огортають столицю не тільки вранці, але і ввечері. І така погода протримається ще декілька днів.

У першу чергу варто бути акуратніше учасникам дорожнього руху – водіям на дорогах, а також пішоходам, через те, що вони в темний час доби можуть бути непомітними на проїжджій частині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про різку зміну погоди найближчими днями.

А також розповідали про те, що в Україні можливі порушення руху транспорту через туман.