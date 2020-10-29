В Украине возможны нарушения движения транспорта из-за тумана

Фото: туман (РБК-Украина)

Сегодня, 29 октября, Украину накроет густой туман. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, густой туман будет наблюдаться ночью и утром в западных регионах, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 29 октября в трех областях западной Украины будут идти дожди, однако во всех остальных регионах осадков не предусматривают. Температура воздуха в стране будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Кроме того, погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.