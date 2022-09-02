Киев окутал смог: чем он опасен для людей и как уберечься от "дыма"

В пятницу, 2 сентября, Киев накрыл смог и в городе стало невозможно дышать. Качество воздуха значительно ухудшилось.
В материале Styler читайте, чем опасен смог, и, что делать, чтобы от него уберечься.
Причинами жуткого запаха и дыма стало возгорание торфяников к северо-западу от Киева и смена ветра в сторону столицы. Пожарные продолжают тушить пожар в с. Сосновка Вышгородского района.
По данным мониторинга Индекса качества воздуха столицы, в Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах ухудшилось качество воздуха. При этом на Подоле уровень загрязненности характеризуется как "опасный".
На момент 10.00 утра Киев занял второе место в рейтинге городов с самых загрязненным воздухом.
В продуктах горения присутствуют мельчайшие твердые частицы (сажа, зола, пепел, капли смолы и т.д.), углекислый газ, оксиды серы, альдегиды, угарный газ.
Смог отрицательно влияет на организм человека в целом и может вызвать серьезные заболевания. От нехватки кислорода страдают мозг, дыхательная система, печень и почки. Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, занятия спортом, работу на открытом воздухе в дни, когда воздух загрязнен.
Особенно вреден продолжительный контакт со смогом для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, он вызывает их обострение – в частности, астмы и бронхолегочных болезней.
Конечно же, первое правило - это стараться не выходить на улицу и закрыть окна.
Если вы находитесь дома, чтобы проветрить помещение, затяните окна влажной марлей или простыней. Также делайте чаще влажную уборку – это поможет очистить помещение от осевших на поверхности вредных веществ.
Кроме того, защититься от смога помогут кондиционеры и очистители воздуха. Пользуйтесь ими в это время активно.
Если вы все-таки вышли на улицу, по возвращению рекомендуется принять душ или хотя бы умыться, а также промыть глаза и носоглотку.
Напомним, что спасателям накануне удалось ликвидировать четыре возгорания торфяников, однако еще два продолжали гореть.
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