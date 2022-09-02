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Київ окутав смог: чим він небезпечний для людей і як уберегтися від "диму"

Фото: Київ огорнув моторошний дим (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У п'ятницю, 2 вересня, Київ накрив смог і в місті стало неможливо дихати. Якість повітря значно погіршилася.

У матеріалі Styler читайте, чим небезпечний смог, і, що робити, щоб від нього вберегтися.

Причини смогу

Причинами моторошного запаху і диму стало загоряння торфовищ на північний захід від Києва і зміна вітру в бік столиці. Вогнеборці продовжують гасити пожежу в с. Соснівка Вишгородського району.

За даними моніторингу індексу якості повітря столиці, у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах погіршилася якість повітря. При цьому на Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".

На момент 10.00 ранку Київ посів друге місце в рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям.

Скріншот (waqi.info)

Чим небезпечний для людей смог

У продуктах горіння присутні найдрібніші тверді частинки (сажа, зола, попіл, краплі смоли і т.д.), вуглекислий газ, оксиди сірки, альдегіди, чадний газ.

Смог негативно впливає на організм людини в цілому і може викликати серйозні захворювання. Від нестачі кисню страждають мозок, дихальна система, печінка і нирки. Лікарі рекомендують обмежити фізичне навантаження, заняття спортом, роботу на відкритому повітрі в дні, коли повітря забруднене.

Особливо шкідливий тривалий контакт зі смогом для літніх і людей з хронічними захворюваннями, він викликає їх загострення – зокрема, астми та бронхолегеневих хвороб.

Для кого смог особливо шкідливий

  • для дітей до 4 років;
  • для вагітних (особливо I і III триместр);
  • для алергіків;
  • для людей, що мають патології серцево-судинної системи;
  • для літніх людей.

Які симптоми можуть бути від "диму"

  • задишка;
  • головний біль;
  • кашель;
  • зміни психічного стану;
  • почервоніння і подразнення очей.

Як захиститися від смогу вдома

Звичайно ж, перше правило - це намагатися не виходити на вулицю і закрити вікна.

Якщо ви знаходитесь вдома, щоб провітрити приміщення, затягніть вікна вологою марлею або простирадлом. Також робіть частіше вологе прибирання - це допоможе очистити приміщення від шкідливих речовин, які осіли на поверхні.

Крім того, захиститися від смогу допоможуть кондиціонери та очищувачі повітря. Користуйтеся ними в цей час активно.

Якщо ви все-таки вийшли на вулицю, по поверненню рекомендується прийняти душ або хоча б вмитися, а також промити очі і носоглотку.

Нагадаємо, що рятувальникам напередодні вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.

Також читайте, що синоптики попередили про погоду у вересні.

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Київ