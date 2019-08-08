На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии

Ураган с ливнем накрыл Киев в четверг, 8 августа, около 15:00. Пользователи сети публикуют впечатляющие снимки, снятые в самый пик бушующей стихии.

Стоит отметить, что об ухудшении погодных условий ранее писала и синоптик Наталка Диденко, которая дала штормовое предупреждение, связанное со столкновением двух атмосферных фронтов над Украиной.

Сегодня в столице было ветрено, а после полудня над Киевом начали сгущаться тучи. А в районе 15:00 небо прорвало сильным ливнем, который сопровождался мощнейшим ветром.

Жительница Лесного массива сообщила, как едва не стала жертвой сильного ветра, выйдя на балкон.

Ураган и ливень в Киеве (видео: instagram.com/_ripepeach)

Отметим, что сильный ливень был недолгим. Вскоре он перерос в моросящий дождь в сопровождении раскатов грома.

Ураган и ливень в Киеве (видео: instagram.com/taaniku)

На следующем видео стихия снята с высоты птичьего полета на Виноградаре. Сильный ветер срывал со строящихся домов крупные фрагменты стройматериалов.

Ураган и ливень в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такой сегодняшнюю грозу увидели в центре столицы.

Ураган и ливень в Киеве (видео: YouTube/saviose)

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.