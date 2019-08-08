На Київ обрушився ураган: вражаючі відео бурхливої стихії

Ураган зі зливою накрив Київ в четвер, 8 серпня, близько 15:00. Користувачі мережі публікують вражаючі знімки, зняті в самий пік бурхливої стихії.

Варто відзначити, що про погіршення погодних умов раніше писала і синоптик Наталка Діденко, яка дала штормове попередження, пов'язане із зіткненням двох атмосферних фронтів над Україною.

Сьогодні в столиці було вітряно, а після полудня над Києвом почали згущуватися хмари. А близько 15:00 небо прорвало сильною зливою, яка супроводжувалася потужним вітром.

Мешканка Лісового масиву повідомила, що ледь не стала жертвою сильного вітру, вийшовши на балкон.

Ураган і злива в Києві (відео: instagram.com/_ripepeach)

Зазначимо, що сильна злива був недовгою. Незабаром вона переросла у невеликий дощ у супроводі гуркоту грому.

Ураган і злива в Києві (відео: instagram.com/taaniku)

На наступному відео стихія знята з висоти пташиного польоту на Виноградарі. Сильний вітер зривав зі споруджуваних будинків великі фрагменти будматеріалів.

Ураган і злива в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такою сьогоднішню грозу побачили в центрі столиці.

Ураган і злива в Києві (відео: YouTube/saviose)

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явилися відео бурі.