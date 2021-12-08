Киев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицы

В Киеве почти сутки идет дождь, который уже начинает замерзать, покрывая все вокруг ледяной коркой. В работе транспорта коллапс, на дорогах заторы, коммунальщики работают в усиленном режиме.

Пока жители столицы думают о путях вечернего отступления и жалеют, что не захватили с собой утром ледоступы на обувь, предлагаем посмотреть на фото замерзающей природы в материале Styler ниже.

Снимки сделаны в районе Воскресенки, автор: Юлия Червинская, РБК-Украина. Отметим, что из-за осложнения погодных условий в Киеве, на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).