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Киев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицы

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Киев, Среда 08 декабря 2021 13:35
Киев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицы Фото: Киев накрывает ледяным дождем (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве почти сутки идет дождь, который уже начинает замерзать, покрывая все вокруг ледяной коркой. В работе транспорта коллапс, на дорогах заторы, коммунальщики работают в усиленном режиме.

Пока жители столицы думают о путях вечернего отступления и жалеют, что не захватили с собой утром ледоступы на обувь, предлагаем посмотреть на фото замерзающей природы в материале Styler ниже.

Снимки сделаны в районе Воскресенки, автор: Юлия Червинская, РБК-Украина.

Киев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицыКиев накрывает ледяным дождем: яркие фото замерзающей столицы

Отметим, что из-за осложнения погодных условий в Киеве, на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Интересно, что природа действует почти по расписанию. Почти год назад, 10 декабря, столицу также сковало беспрецедентным ледяным дождем. В городе произошел настоящий коллапс.

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