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В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение

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Киев, Среда 08 декабря 2021 12:14
В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение Фото: в Киеве введено оперативное положение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев накрыла непогода, в городе идет дождь и гололедица на дорогах. В городе ввели оперативное положение для транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".

Из-за сложных погодных условий на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Ранее патрульная полиция обратилась к водителям и пешеходам.

"Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в Киеве мокрый снег и дождь, а на дорогах гололедица.

Напомним, по прогнозам синоптиков, днем в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Вследствие чего граждан предупредили о возможных сбоях в работе транспорта.

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