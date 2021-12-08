В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение
Киев накрыла непогода, в городе идет дождь и гололедица на дорогах. В городе ввели оперативное положение для транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".
Из-за сложных погодных условий на маршрутах электротранспорта введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Ранее патрульная полиция обратилась к водителям и пешеходам.
"Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня в Киеве мокрый снег и дождь, а на дорогах гололедица.
Напомним, по прогнозам синоптиков, днем в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Вследствие чего граждан предупредили о возможных сбоях в работе транспорта.