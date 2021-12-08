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Київ накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиці

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Київ, Середа 08 грудня 2021 13:35
Київ накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиці Фото: Київ накриває крижаним дощем (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві майже добу йде дощ, який вже починає замерзати, покриваючи все навколо крижаною кіркою. В роботі транспорту колапс, на дорогах затори, комунальники працюють у посиленому режимі.

Поки жителі столиці думають про шляхи вечірнього відступу і шкодують, що не захопили з собою вранці льодоступи на взуття, пропонуємо подивитися на фото замерзаючої природи в матеріалі Styler нижче.

Знімки зроблені в районі Воскресенки, автор: Юлія Червінська, РБК-Україна.

Київ накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиціКиїв накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиці

Зазначимо, що через ускладнення погодних умов у Києві, на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Цікаво, що природа діє майже за розкладом. Майже рік тому, 10 грудня, столицю також скувало безпрецедентним крижаним дощем. У місті стався справжній колапс.

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