Київ накриває крижаним дощем: яскраві фото замерзаючої столиці

У Києві майже добу йде дощ, який вже починає замерзати, покриваючи все навколо крижаною кіркою. В роботі транспорту колапс, на дорогах затори, комунальники працюють у посиленому режимі.

Поки жителі столиці думають про шляхи вечірнього відступу і шкодують, що не захопили з собою вранці льодоступи на взуття, пропонуємо подивитися на фото замерзаючої природи в матеріалі Styler нижче.

Знімки зроблені в районі Воскресенки, автор: Юлія Червінська, РБК-Україна. Зазначимо, що через ускладнення погодних умов у Києві, на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).