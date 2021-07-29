Киев накрыл бешеный ветер с ливнем: видео внезапной бури

Особо заливало в северной части Киева - на Виноградаре и Куреневке.

В то время как на левом берегу столицы больше буйствовал сильный ветер.

Видео: в Киеве заливает ливнем с мощным ветром район Виноградарь 29 июля

Киевляне пишут в сети, что раскаты грома громыхали и на южной части города: на Борщаговке, Голосеевке, в районе Ников и на Оболони. Так, на Минской и Мостицкой шквалы сравнили с настоящей бурей.

Видео: в Киеве сильный дождь со шквалами начался на Куреневке 29 июля

Отметим, что синоптик Наталка Диденко в своем Facebook предупредила даже о возможном граде.

"Киевляне! Надвигается дождь с грозой, вероятный шквал и местами град. Внимательно!", - говорится в публикации.

В комментариях пользователи сети - жители столицы - делятся впечатлениями о разразившейся сегодня дождевой стихии.

На Виноградаре бешеный ветер с дождем

Льет как из ведра

Киево-Святошинский уже поливает

У нас дождь штормовой.

Добавим, что синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 30 июля - ожидается, что завтра в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях будут сильные грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).