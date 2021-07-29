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Киев накрыл бешеный ветер с ливнем: видео внезапной бури

Автор: Владимир Костырин

Киев накрыл мощный ветер с ливнем 29 июля, хотя всю первую половину дня жарило солнце. Осадки сопровождались раскатами грома, а шквалы создавали из дождя причудливые "волны". Мокрую стихию некоторых районах столицы сняли на видео местные жители.

Кадры внезапного ливня со шквалами смотрите в нашем материале ниже.

Особо заливало в северной части Киева - на Виноградаре и Куреневке.

В то время как на левом берегу столицы больше буйствовал сильный ветер.

Видео: в Киеве заливает ливнем с мощным ветром район Виноградарь 29 июля

Киевляне пишут в сети, что раскаты грома громыхали и на южной части города: на Борщаговке, Голосеевке, в районе Ников и на Оболони. Так, на Минской и Мостицкой шквалы сравнили с настоящей бурей.

Видео: в Киеве сильный дождь со шквалами начался на Куреневке 29 июля

Отметим, что синоптик Наталка Диденко в своем Facebook предупредила даже о возможном граде.

"Киевляне! Надвигается дождь с грозой, вероятный шквал и местами град. Внимательно!", - говорится в публикации.

В комментариях пользователи сети - жители столицы - делятся впечатлениями о разразившейся сегодня дождевой стихии.

  • На Виноградаре бешеный ветер с дождем
  • Льет как из ведра
  • Киево-Святошинский уже поливает
  • У нас дождь штормовой.

Добавим, что синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 30 июля - ожидается, что завтра в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях будут сильные грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Как сообщалось, 29 июля Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода, и в результате затопило несколько улиц, оборвало провода.

Напомним также, что 28 июля под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени, а под Ровно ледяные "камни" с неба натворили немало беды.

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ГидрометцентрКиевдождиливеньшквалы