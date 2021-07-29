Оборванные провода и затопленные улицы: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода
Фото: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черновцах второй день подряд мощный ливень подтапливает улицы города. В центре города затопило улицу Богдана Хмельницкого и Гагарина, подтоплены десятки улиц на окраинах Черновцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".
На улице Галицкий Путь из-за непогоды упало дерево. Оно перекрыло проезжую часть и оборвало сети электропередач.
Также в городе остановлено движение троллейбусов.
Фото: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода (molbuk.ua)