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Оборванные провода и затопленные улицы: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода

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Четверг 29 июля 2021 18:44
Оборванные провода и затопленные улицы: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода Фото: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах второй день подряд мощный ливень подтапливает улицы города. В центре города затопило улицу Богдана Хмельницкого и Гагарина, подтоплены десятки улиц на окраинах Черновцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой буковинец".

На улице Галицкий Путь из-за непогоды упало дерево. Оно перекрыло проезжую часть и оборвало сети электропередач.

Также в городе остановлено движение троллейбусов.

Фото: Черновцы второй раз за неделю накрыла непогода (molbuk.ua)

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