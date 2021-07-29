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Київ накрив скажений вітер зі зливою: відео раптової бурі

Автор: Володимир Костирін

Київ накрив потужний вітер зі зливою 29 липня, хоча всю першу половину дня припікало сонце. Опади супроводжувалися гуркотом грому, а шквали створювали з дощу химерні "хвилі". Мокру стихію деяких районах столиці зняли на відео місцеві жителі.

Кадри раптової зливи зі шквалами дивіться в нашому матеріалі нижче.

Особливо заливало в північній частині Києва - на Виноградарі та Куренівці.

У той час як на лівому березі столиці більше "буянив" сильний вітер.

Відео: у Києві заливає зливою з потужним вітром район Виноградар 29 липня

Кияни пишуть в мережі, що гуркіт грому гримів і на південній частині міста: на Борщагівці, Голосієво, в районі Нивок і на Оболоні. Так, на Мінській і Мостицькій шквали порівняли зі справжньою бурею.

Відео: у Києві сильний дощ зі шквалами почався на Куренівці 29 липня

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook попередила навіть про можливий град.

"Кияни! Насувається дощ з грозою, ймовірний шквал і місцями град. Уважно!",- йдеться в публікації.

У коментарях користувачі мережі - жителі столиці - діляться враженнями про дощову стихію, що сталася сьогодні.

  • На Виноградарі скажений вітер з дощем
  • Ллє як з відра
  • Києво-Святошинський вже поливає
  • У нас дощ штормовий.

Додамо, що синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження на 30 липня - очікується, що завтра в південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях будуть сильні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомлялося, 29 липня Чернівці вдруге за тиждень накрила негода, і в результаті затопило кілька вулиць, обірвало дроти.

Нагадаємо також, що 28 липня під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені, а під Рівним крижані "камені" з неба накоїли чимало біди.

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