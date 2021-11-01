Киев - в "красной зоне": какие запреты и ограничения вступили в силу

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве начинаются ужесточения карантина в связи с тем, что город перешел в "красную" зону.
Какие запреты и ограничения вступили в силу - читайте в материале Styler ниже.
В школах все классы с 1 по 11 будут находится на онлайн-обучении. При этом неизвестно, как долго это будет длиться.
Детские сады будут работать в обычном режиме при условии вакцинации 100% персонала.
Без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
Пользоваться общественным транспортом смогут пассажиры только с сертификатами о вакцинации от коронавируса, или отрицательными ПЦР/экспресс-тестами, или документами о выздоровлении.
Проверять наличие COVID-сертификатов может не только полиция, но и другие структуры:
Сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. При этом точный размер штрафа будет определять суд.
Напомним, в Украине за использование поддельных COVID-сертификатов могут штрафовать на 50 тысяч гривен.
Мы также писали о том, что полиция устроила "облаву" из-за сертификатов в автобусе под Киевом. Все закончилось скандалом.