Полиция устроила "облаву" из-за сертификатов в автобусе под Киевом: закончилось все скандалом

В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал из-за проверки COVID-сертификатов. Полиция решила остановить транспорт фактически "среди поля", чтобы проверить, все ли пассажиры имеют соответствующие документы, но сделать "копам" это не дали.

Когда правоохранители решили устроить своего рода "облаву", пассажиры стали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса.

Водитель также вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где указано, что без причины останавливать транспорт они не имеют право. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.

В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан перечень карантинных ограничений и правил.

В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не у всех собравшихся в автобусе людей. Чем закончился инцидент - не сообщается.

Киев с 1 ноября переходит в красную зону

В Киевском метрополитене уже сделали заявление о колоссальном штрафе для нарушителей - от 17 тысяч гривен.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии ковид-сертификата или ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение - от 17 тыс. грн", - говорится в публикации.

Отметим, что в постановлении Кабмина сказано, что сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.