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Київ - у "червоній зоні": які заборони та обмеження набули чинності

Автор: Роман Мирончук

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, в Києві починаються посилення карантину у зв'язку з тим, що місто перейшло в "червону" зону.

Які заборони та обмеження набули чинності - читайте в матеріалі Styler нижче.

Обмеження

У школах всі класи з 1 по 11 будуть знаходиться на онлайн-навчанні. При цьому невідомо, як довго це буде тривати.

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% персоналу.

Без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

  • ТРЦ;
  • Спортивні зали та фітнес-центри;
  • Готелі;
  • Ресторани;
  • Кінотеатри;
  • Заклади соцзахисту;
  • Громадський транспорт;
  • ЦНАП;
  • Концерти та масові заходи.

Які документи потрібно пред'являти

Користуватися громадським транспортом зможуть пасажири тільки з сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, або негативними ПЛР/експрес-тестами, або документами про одужання.

Як перевірятимуть документи і на скільки штрафуватимуть

Перевіряти наявність COVID-сертифікатів може не тільки поліція, а й інші структури:

  • Працівники торгових центрів;
  • Провідники в поїздах;
  • Водії громадського транспорту;
  • Представники МОЗ;
  • Санітарні лікарі.

Сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень. При цьому точний розмір штрафу визначатиме суд.

Нагадаємо, в Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів можуть штрафувати на 50 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що поліція влаштувала "облаву" через сертифікати в автобусі під Києвом. Все закінчилося скандалом.

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