Київ - у "червоній зоні": які заборони та обмеження набули чинності

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, в Києві починаються посилення карантину у зв'язку з тим, що місто перейшло в "червону" зону.
Які заборони та обмеження набули чинності - читайте в матеріалі Styler нижче.
У школах всі класи з 1 по 11 будуть знаходиться на онлайн-навчанні. При цьому невідомо, як довго це буде тривати.
Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% персоналу.
Без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:
Користуватися громадським транспортом зможуть пасажири тільки з сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, або негативними ПЛР/експрес-тестами, або документами про одужання.
Перевіряти наявність COVID-сертифікатів може не тільки поліція, а й інші структури:
Сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень. При цьому точний розмір штрафу визначатиме суд.
Нагадаємо, в Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів можуть штрафувати на 50 тисяч гривень.
Ми також писали про те, що поліція влаштувала "облаву" через сертифікати в автобусі під Києвом. Все закінчилося скандалом.