Киев - в "красной зоне": какие запреты и ограничения вступили в силу

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве начинаются ужесточения карантина в связи с тем, что город перешел в "красную" зону.

Какие запреты и ограничения вступили в силу - читайте в материале Styler ниже .

Ограничения

В школах все классы с 1 по 11 будут находится на онлайн-обучении. При этом неизвестно, как долго это будет длиться.

Детские сады будут работать в обычном режиме при условии вакцинации 100% персонала.

Без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

ТРЦ;

Спортивные залы и фитнес-центры;

Гостиницы;

Рестораны;

Кинотеатры;

Заведения соцзащиты;

Общественный транспорт;

ЦПАУ;

Концерты и массовые мероприятия.

Какие документы нужно предъявлять

Пользоваться общественным транспортом смогут пассажиры только с сертификатами о вакцинации от коронавируса, или отрицательными ПЦР/экспресс-тестами, или документами о выздоровлении.

Как будут проверять документы и на сколько штрафовать

Проверять наличие COVID-сертификатов может не только полиция, но и другие структуры:

Работники торговых центров;

Проводники в поездах;

Водители общественного транспорта;

Представители Минздрава;

Санитарные врачи.

Сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. При этом точный размер штрафа будет определять суд.