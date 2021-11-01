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Киев - в "красной зоне": какие запреты и ограничения вступили в силу

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 07:01
Киев - в "красной зоне": какие запреты и ограничения вступили в силу Коллаж РБК-Украина: с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону
Автор: Роман Мирончук

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве начинаются ужесточения карантина в связи с тем, что город перешел в "красную" зону.

Какие запреты и ограничения вступили в силу - читайте в материале Styler ниже.

Ограничения

В школах все классы с 1 по 11 будут находится на онлайн-обучении. При этом неизвестно, как долго это будет длиться.

Детские сады будут работать в обычном режиме при условии вакцинации 100% персонала.

Без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:

  • ТРЦ;
  • Спортивные залы и фитнес-центры;
  • Гостиницы;
  • Рестораны;
  • Кинотеатры;
  • Заведения соцзащиты;
  • Общественный транспорт;
  • ЦПАУ;
  • Концерты и массовые мероприятия.

Какие документы нужно предъявлять

Пользоваться общественным транспортом смогут пассажиры только с сертификатами о вакцинации от коронавируса, или отрицательными ПЦР/экспресс-тестами, или документами о выздоровлении.

Как будут проверять документы и на сколько штрафовать

Проверять наличие COVID-сертификатов может не только полиция, но и другие структуры:

  • Работники торговых центров;
  • Проводники в поездах;
  • Водители общественного транспорта;
  • Представители Минздрава;
  • Санитарные врачи.

Сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. При этом точный размер штрафа будет определять суд.

Напомним, в Украине за использование поддельных COVID-сертификатов могут штрафовать на 50 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что полиция устроила "облаву" из-за сертификатов в автобусе под Киевом. Все закончилось скандалом.

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