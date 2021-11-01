Київ - у "червоній зоні": які заборони та обмеження набули чинності

З сьогоднішнього дня, 1 листопада, в Києві починаються посилення карантину у зв'язку з тим, що місто перейшло в "червону" зону.

Які заборони та обмеження набули чинності - читайте в матеріалі Styler нижче .

Обмеження

У школах всі класи з 1 по 11 будуть знаходиться на онлайн-навчанні. При цьому невідомо, як довго це буде тривати.

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі за умови вакцинації 100% персоналу.

Без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати:

ТРЦ;

Спортивні зали та фітнес-центри;

Готелі;

Ресторани;

Кінотеатри;

Заклади соцзахисту;

Громадський транспорт;

ЦНАП;

Концерти та масові заходи.

Які документи потрібно пред'являти

Користуватися громадським транспортом зможуть пасажири тільки з сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу, або негативними ПЛР/експрес-тестами, або документами про одужання.

Як перевірятимуть документи і на скільки штрафуватимуть

Перевіряти наявність COVID-сертифікатів може не тільки поліція, а й інші структури:

Працівники торгових центрів;

Провідники в поїздах;

Водії громадського транспорту;

Представники МОЗ;

Санітарні лікарі.

Сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень. При цьому точний розмір штрафу визначатиме суд.