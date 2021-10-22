Киев идет в "красную" зону: утверждены новые ограничения

Киев готовится к переходу в "красную" зону карантина уже в ближайшее время и вводу дополнительных ограничений. Сегодня состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, и по итогам был утвержден перечень таких правил и запретов.
Согласно опубликованному протоколу № 66, в случае перехода столицы в зону "красного" уровня эпидопасности заработают такие новые карантинные ограничения:
запрещено находиться бед масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;
запретят перевозки пассажиров в общественном транспорте - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки - в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой ТС;
запретят работу учебных заведений коммунальной формы собственности кроме тех, где 100% работников получили полный курса вакцинации;
нельзя посещать ТРЦ молодым людям до 18 лет без сопровождения взрослых, у которых есть отрицательный результат теста на коронавирус или COVID-сертификат;
запретят работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается только при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или сертификата о вакцинации);
закроют хостелы (их работа разрешается, если у клиентов и работников будут негативные тесты сроком действия 72 часа или COVID-сертификаты);
запретят посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (исключение - тесты и сертификаты);
такие же документы станут пропуском в спортивные залы, фитнес-центры, бассейны (исключение - для спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров)
запретят проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (можно только с 72-часовыми тестами или сертификатами)
во всех больницах и клиниках запретят проводить плановые мероприятия по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев;
также посещение ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева будет возможно только при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Контроль за соблюдением ограничений в столице должны обеспечивать Нацполиция, патрульные, Департамент муниципальной безопасности, Госпродпотребслужба Киеве, РГА, "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины".