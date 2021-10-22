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Киев идет в "красную" зону: утверждены новые ограничения

Автор: Владимир Костырин

Киев готовится к переходу в "красную" зону карантина уже в ближайшее время и вводу дополнительных ограничений. Сегодня состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, и по итогам был утвержден перечень таких правил и запретов.

Об этом 22 октября передали в пресс-службе КГГА.

Согласно опубликованному протоколу № 66, в случае перехода столицы в зону "красного" уровня эпидопасности заработают такие новые карантинные ограничения:

  • запрещено находиться бед масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;
  • запретят перевозки пассажиров в общественном транспорте - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки - в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой ТС;
  • запретят работу учебных заведений коммунальной формы собственности кроме тех, где 100% работников получили полный курса вакцинации;
  • нельзя посещать ТРЦ молодым людям до 18 лет без сопровождения взрослых, у которых есть отрицательный результат теста на коронавирус или COVID-сертификат;
  • запретят работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается только при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или сертификата о вакцинации);
  • закроют хостелы (их работа разрешается, если у клиентов и работников будут негативные тесты сроком действия 72 часа или COVID-сертификаты);
  • запретят посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (исключение - тесты и сертификаты);
  • такие же документы станут пропуском в спортивные залы, фитнес-центры, бассейны (исключение - для спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров)
  • запретят проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (можно только с 72-часовыми тестами или сертификатами)
  • во всех больницах и клиниках запретят проводить плановые мероприятия по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев;
  • также посещение ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева будет возможно только при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Контроль за соблюдением ограничений в столице должны обеспечивать Нацполиция, патрульные, Департамент муниципальной безопасности, Госпродпотребслужба Киеве, РГА, "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины".

Ранее мы рассказывали, как будет работать метро в Киеве во время локдауна.

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КиевЛокдаун