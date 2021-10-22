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Киев идет на локдаун: как будет работать метро

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Пятница 22 октября 2021 13:18
Киев идет на локдаун: как будет работать метро Как будет работать метро во время "красной" зоны в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве наблюдается значительный рост не только случаев заболевания COVID-19, но и госпитализаций. Именно поэтому локдаун, как и переход столицы до "красного" уровня практически неизбежен.

Об этом стало известно из заявления мэра города Виталия Кличко.

Так, в случае перехода Киева в "красную зону" будут введены следующие ограничения. В частности, общественный транспорт будет продолжать работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более как в регистрационных документах транспортного средства.

Как будет работать метро

Как рассказал "Сегодня" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метрополитен продолжит привычную работу в обычном режиме.

Поворозник отметил, что сегодня нет оснований для остановки работы общественного транспорта в Киеве. Специальные пропуски для проезда в подземке и наземном транспорте власти выдавать пока не планируют.

Он напомнил, что в городе уже один миллион привитых людей, которые смогут жить полноценной жизнью и пользоваться метро при наличии ковид-сертификата.

Как известно, сегодня, 22 октября комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях красной зоны.

"Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: или изолироваться и не выходить из дома, поскольку ты не имеешь "зеленого" COVID-сертификата, или же вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности и мест пребывания и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных", – рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Ранее мы сообщали, что Киев на пороге усиления карантина, но известно, как будут пускать в транспорт.

Также мы писали, что школы Киева уходят на каникулы раньше времени.

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