Киев готовится усилить карантин: будут ли вводить спецпропуска на транспорт

"Красная" зона карантина в Киеве может быть введена уже в ближайшее время. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя КГГА Алексея Кулебы на брифинге.

"У нас уже первые сутки, когда показатели заболеваемости коронавирусом отвечают "красной" зоне. Если ситуация будет развиваться по не очень оптимистичному пути - через три дня подряд отрицательных показателей госкомиссия ТЭБ и НС может перевести Киев в "красную" зону", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что сегодня состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

В частности, Кулеба сообщил, что общественный транспорт в Киеве продолжит работу в обычном режиме.

"Речь не идет о введении спецпропусков", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, столица начала подготовку к возможному локдауну для транспорта еще летом. Так, если локдаун будет введен - транспортом смогут воспользоваться лишь сотрудники критической инфраструктуры. Проезд будет по электронным спецпропускам, заявки на которые собирают еще с лета.