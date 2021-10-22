Київ йде в "червону" зону: затверджено нові обмеження

Київ готується до переходу в "червону" зону карантину вже найближчим часом і введенню додаткових обмежень. Сьогодні відбулося засідання міської комісії ТЕБ і НС, і за підсумками був затверджений перелік таких правил і заборон.
Згідно з опублікованим протоколом № 66, у разі переходу столиці в зону "червоного" рівня епіднебезпеки запрацюють такі нові карантинні обмеження:
заборонено перебувати без масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; в підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;
заборонять перевезення пасажирів у громадському транспорті - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки - у кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою ТЗ;
заборонять роботу навчальних закладів комунальної форми власності крім тих, де 100% працівників отримали повний курс вакцинації;
не можна відвідувати ТРЦ молодим людям до 18 років без супроводу дорослих, у яких є негативний результат тесту на коронавірус або COVID-сертифікат;
заборонять роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень (дозволяється тільки за умови наявності у всіх відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту терміном дії 72 години або сертифіката про вакцинацію);
закриють хостели (їх робота дозволяється, якщо у клієнтів і працівників будуть негативні тести терміном дії 72 години або COVID-сертифікати);
заборонять відвідування сторонніми особами установ та установ соціального захисту (виняток - тести та сертифікати);
такі ж документи стануть перепусткою в спортивні зали, фітнес-центри, басейни (виняток - для спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів)
заборонять проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінки якості освіти (можна тільки з 72-годинними тестами чи сертифікатами)
у всіх лікарнях і клініках заборонять проводити планові заходи з госпіталізації, крім ряду невідкладних і термінових випадків;
також відвідування ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва буде можливо тільки за наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифіката.
Контроль за дотриманням обмежень у столиці повинні забезпечувати Нацполіція, патрульні, Департамент муніципальної безпеки, Держпродспоживслужба Києві, РДА, "Київський міський центр з контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".