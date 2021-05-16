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У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)

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Київ, Неділя 16 травня 2021 10:09
У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото) Фото: скоро у Києві будуть їздити такі трамваї (facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Дмитрий Войналович

Вже зовсім скоро у Києві почнуть їздити нові трамваї К1Т306, які випускає дніпровський завод. Відомо, що столиця придбає 20 таких транспортних засобів українського виробництва.

Як виглядають нові трамваї, які курсуватимуть Києвом, та у чому їхня відмінність від інших - читайте в нашому матеріалі нижче.

У чому особливість нових трамваїв

Вагон низькопідлогового трамвая довжиною 27 метрів з електромагнітними гальмами має три секції. Кожна секція стоїть на візку, два з них моторні, поворотні.

У салоні міститься система клімат-контролю, USB-роз'єми та камери відеоспостереження.

У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)

Фото: салон трамвая (facebook.com/tatrayug)

Також трамвай обладнаний для пасажирів-інвалідів або вагітних жінок: позначені місця з фіксацією для інвалідних візків та дитячих колясок всередині салону, пандуси для посадки та висадки біля входу, кнопки виходу на нижньому рівні, зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

У компанії, що виробляє такі трамваї, кажуть, що за бажанням замовника можна додати ще автономний привід, систему підрахунку пасажирів, елементи сигналізації, монітори для пасажирів, Wi-Fi тощо. Чи замовила київська влада такі функції для трамваїв - не відомо.

Але багато хто сподівається, що відповідь на це питання позитивна.

У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)

Фото: такі трамваї будуть їздити в Києві (facebook.com/ol.vasilyev і facebook.com/tatrayug)

Нагадаємо, що швидкісний трамвай у Києві планують продовжити до "Палацу спорту".

Також ми писали, що в ході будівництва метро на Троєщину в столиці побудують п'ять нових станцій.

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