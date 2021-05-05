Скоростной трамвай в Киеве планируют продлить до "Дворца спорта"

В Киеве планируют продолжить линию скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь. Сейчас объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА .

Подать тендерные предложения можно до 20 мая.

Ожидается, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также устроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

В трамваях установлено специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдения, безналичной оплаты стоимости проезда.

Строительство трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" будет финансироваться за средства Всемирного банка.