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Скоростной трамвай в Киеве планируют продлить до "Дворца спорта"

Новина українською → Среда 05 мая 2021 16:30
Скоростной трамвай в Киеве планируют продлить до "Дворца спорта" Фото: линию скоростного трамвая в Киеве планируют продолжить (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Киеве планируют продолжить линию скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь. Сейчас объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Подать тендерные предложения можно до 20 мая.

Ожидается, что трамвайные пути построят с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Также устроят современное наружное освещение, новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло.

В трамваях установлено специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдения, безналичной оплаты стоимости проезда.

Строительство трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" будет финансироваться за средства Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что " Укравтодор" начал строить три развязки на трассах под Киевом.

РБК-Украина писало, что в ходе строительства метро на Троещину в Киеве построят пять новых станций.

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