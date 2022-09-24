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Не Kiev, a Kyiv: в Україні хочуть дерусифікувати сайти

В Україні дерусифікують домени сайтів (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні триває активна дерусифікація: змінюють назви вулиць і площ. Черга дійшла й до сайтів.

Деякі компанії пропонують змінити російські назви українських сайтів на транслітерацію державною мовою.

Чому виникла ініціатива?

Багато українських сайтів функціонує на географічних доменах у національній зоні UA.

Але якщо уважно придивитися, то можна помітити, що значна частина таких доменів транслітеровані з російської мови - наприклад, odessa.ua, kiev.ua, rovno.ua.

Одна з причин такої ситуації в тому, що русифіковані домени запускалися першими, і вже пізніше з’явилися правильні українські аналоги - odesa.ua, kyiv.ua, rivne.ua.

Тому ще влітку українська хостинг-компанія запропонувала дерусифікувати сайти, щоб збільшити кількість сайтів у доменних зонах з правильною транслітерацією.

"Такі назви, як kiev.ua, kharkov.ua, odessa.ua, khmelnitskiy.ua, rovno.ua, chernigov.ua, vinnica.ua, zhitomir.ua, nikolaev.ua - вже не в тренді. Сподіваємось, не потрібно пояснювати, чому", - пояснили в іншій компанії, яка також підтримує зміни.

До речі, більшість українських хостинг-компанії пропонують домени сайтів абсолютно безкоштовно.

Яка ситуація зараз?

За даними компанії "Хостмайстер", в Україні дотепер переважають російськомовні транслітерації у назвах сайтів.

Так, статистика за вересень каже, що kiev.ua має 38487 реєстрацій, а kyiv.ua - 1940. Аналогічно з kharkov.ua - 1933, при цьому kharkiv.ua - 659.

У часи війни відмова від російськомовних назв стане правильним громадянським кроком для кожного.

Скріншот: hostmaster.ua

Нагадаємо, що дерусифікація триває й у реальному житті. Так, у серпні було перейменовано понад 100 вулиць столиці. Це третина від усіх тих, що потребують нової назви.

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