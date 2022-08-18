Без Гагарина и Пушкина: как изменились названия улиц Украины после 24 февраля (карта)

Героев Мариуполя, Мира, Бандеры, Героев Украины, Петлюры, Стуса - это названия, которые чаще всего дают улицам, переулкам, проспектам Украины после 24 февраля.

Гагариных больше чем Пушкиных в полтора раза. Пока еще много улиц и переулков Лермонтова, Суворова, Толстого, 8 марта.

"В целом в противовес советской практике сейчас в разы меньше названий-штампов, которые повторяли во всех регионах. Новые топонимы чаще отражают историю местности", - говорят авторы проекта.

Появилась в Украине и улица, названная именем Бориса Джонсона. Она расположена в Новомосковске, пересекается с улицей Волонтерской.

Чаще всего улицы в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, а также в городах, городках, селах страны сегодня называют в честь украинского астронавта Леонида Каденюка. Его имя дают при переименовании улиц советского космонавта Гагарина.

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