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Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знати

Що треба знати про фейкові повідомлення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Українцям почали масово надходити повідомлення начебто від ДСНС. У них громадянам радять завантажити план евакуації та надають посилання на сумнівні ресурси, які, скоріш за все, є фішинговими. Перейшовши на них, можна натрапити на шахраїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Кіберполіції у Telegram.

Що треба знати про фейкові повідомлення

"Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС. У них йдеться про нібито ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням. ДСНС не розсилало ці повідомлення", - попереджають українців у кіберполіції.

Тако вони радять:

  • не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитись  особистими даними
  • довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - закликають правоохоронці.

Ось так виглядає фейкове повідомлення (фото: Кіберполіція)

Куди звертатись, якщо вас обманули кібершахраї

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.

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