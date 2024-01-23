Кіберполіція попереджає українців про розсилку небезпечних повідомлень: що треба знати

Що треба знати про фейкові повідомлення

"Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС. У них йдеться про нібито ураження ворожим ударом Хмельницької АЕС та необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням. ДСНС не розсилало ці повідомлення", - попереджають українців у кіберполіції.

Тако вони радять:

не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитись особистими даними

довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - закликають правоохоронці.

Ось так виглядає фейкове повідомлення (фото: Кіберполіція)

Куди звертатись, якщо вас обманули кібершахраї

Якщо з вашої банківської картки таки зняли кошти шахраї, треба звертатись у кіберполіцію. Це можна зробити, надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Або ж можна зателефонувати - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також можна на сайті кіберполіції заповнити форму зворотного зв’язку за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.