Киберполиция предупреждает украинцев о рассылке опасных сообщений: что нужно знать

Что нужно знать о фейковых сообщениях

"Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС. У них речь идет о якобы поражении вражеским ударом Хмельницкой АЭС и необходимости загрузки электронного плана эвакуации по подозрительной ссылке. ГСЧС не рассылало эти сообщения", - предупреждают украинцев в киберполиции.

Так они советуют:

не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться личными данными

доверять только проверенной информации на официальных страницах ГСЧС

"Будьте бдительны и не дайте себя обмануть", - призывают правоохранители.

Вот так выглядит фейковое сообщение (фото: Киберполиция)

Куда обращаться, если вас обманули кибермошенники

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.