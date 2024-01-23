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Киберполиция предупреждает украинцев о рассылке опасных сообщений: что нужно знать

Что нужно знать о фейковых сообщениях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцам начали массово поступать сообщения якобы от ГСЧС. У них гражданам советуют загрузить план эвакуации и предоставляют ссылки на сомнительные ресурсы, которые, скорее всего, фишинговые. Перейдя на них, можно попасть на крючок к мошенникам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Киберполиции в Telegram.

Что нужно знать о фейковых сообщениях

"Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС. У них речь идет о якобы поражении вражеским ударом Хмельницкой АЭС и необходимости загрузки электронного плана эвакуации по подозрительной ссылке. ГСЧС не рассылало эти сообщения", - предупреждают украинцев в киберполиции.

Так они советуют:

  • не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться личными данными
  • доверять только проверенной информации на официальных страницах ГСЧС

"Будьте бдительны и не дайте себя обмануть", - призывают правоохранители.

Вот так выглядит фейковое сообщение (фото: Киберполиция)

Куда обращаться, если вас обманули кибермошенники

Если с вашей банковской карты сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно на сайте киберполиции заполнить форму обратной связи по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.

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