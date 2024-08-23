Які зміни та покращення чекають на камеру в iPhone 16: всі подробиці

Нові функції та можливості камери

Очікується, що як моделі iPhone 16, так і iPhone 16 Pro покращать функції фотографії та відеозйомки iPhone.

Це включає модернізоване обладнання, таке як 48-мегапіксельний датчик на надширококутній камері Pro-моделей, та програмне забезпечення, таке як макрофотографія для стандартних моделей та абсолютно новий формат зображення.

Основна камера iPhone 16 залишиться такою ж, як iPhone 15, з 48-мегапіксельним датчиком і діафрагмою f/1.6, і малоймовірно, що будуть зміни в цьому модулі в наступних поколіннях до 2026 року.

Надширококутна камера iPhone 16 отримає діафрагму f/2.2 порівняно з f/2.4 на попередньому поколінні для покращення продуктивності в умовах низького освітлення.

iPhone 16 та iPhone 16 Plus можуть уперше підтримувати макрофотографію. В даний час ця функція є ексклюзивною для Pro-моделей.

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max продовжуватимуть оснащуватися 48-мегапіксельною основною камерою з діафрагмою f/1.78.

iPhone 16 Pro отримає 5-кратний тетрапризменный телефото об'єктив, представлений на iPhone 15 Pro Max минулого року, замінивши нинішню 3-кратну телефото камеру.

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть оснащені модернізованою надширококутною камерою з 48-мегапіксельним датчиком і тією самою функцією об'єднання пікселів, що й основна камера.

Вона матиме діафрагму f/2.2 порівняно з f/2.4 для значно покращеної продуктивності в умовах низького освітлення та підтримки 48-мегапіксельної фотографії ProRaw.

Apple представить новий формат зображення під назвою "JPEG-XL", поряд з HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw та ProRAW Max.

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max підтримуватимуть відео 3K з частотою 120 кадрів за секунду з Dolby Vision.

На всіх чотирьох моделях буде представлено нову ємнісну кнопку "Capture", призначену виключно для використання додатками камери. Користувачі зможуть вибрати, яку програму камери відкриває кнопка, включаючи сторонні.

Кнопка Capture пропонує напівнатискання із чутливістю до сили, пов'язане з API розробника, яке може, наприклад, заблокувати експозицію та фокус перед повним натисканням кнопки для зйомки фотографії.

Проведення пальцем уздовж ємнісної кнопки також виконуватиме різні дії. Цей жест використовуватиме API розробника.

Очікується, що лінійка iPhone 16 буде анонсована за кілька тижнів. Прогнозується, що Pro-моделі будуть оснащені більшими дисплеями та швидшим чіпом, тоді як стандартні моделі отримають кнопку Action та перероблений масив задніх камер.