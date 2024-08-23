Какие изменения и улучшения ждут камеру iPhone 16: все подробности

Новые функции и возможности камеры

Ожидается, что как модели iPhone 16, так и iPhone 16 Pro улучшат функции фотографии и видеосъемки iPhone.

Это включает модернизированное оборудование, такое как 48-мегапиксельный датчик на сверхширокоугольной камере Pro-моделей, и программное обеспечение, такое как макрофотография для стандартных моделей и совершенно новый формат изображения.

Основная камера iPhone 16 останется такой же, как у iPhone 15, с 48-мегапиксельным датчиком и диафрагмой f/1.6, и маловероятно, что будут изменения в этом модуле в последующих поколениях до 2026 года.

Сверхширокоугольная камера iPhone 16 получит диафрагму f/2.2, по сравнению с f/2.4 на предыдущем поколении, для улучшения производительности в условиях низкой освещенности.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут впервые поддерживать макрофотографию. В настоящее время эта функция является эксклюзивной для Pro-моделей.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут продолжать оснащаться 48-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.78.

iPhone 16 Pro получит 5-кратный тетрапризменный телефото объектив, представленный на iPhone 15 Pro Max в прошлом году, заменив нынешнюю 3-кратную телефото камеру.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены модернизированной сверхширокоугольной камерой с 48-мегапиксельным датчиком и той же функцией объединения пикселей, что и основная камера.

Она будет иметь диафрагму f/2.2, по сравнению с f/2.4, для значительно улучшенной производительности в условиях низкой освещенности и поддержки 48-мегапиксельной фотографии ProRaw.

Apple представит новый формат изображения под названием "JPEG-XL", наряду с HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw и ProRAW Max.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут поддерживать видео 3K с частотой 120 кадров в секунду с Dolby Vision.

На всех четырех моделях будет представлена новая емкостная кнопка "Capture", предназначенная исключительно для использования приложениями камеры. Пользователи смогут выбрать, какое приложение камеры открывает кнопка, включая сторонние.

Кнопка Capture предлагает полунажатие с чувствительностью к силе, связанное с API разработчика, которое может, например, заблокировать экспозицию и фокус перед полным нажатием кнопки для съемки фотографии.

Проведение пальцем вдоль емкостной кнопки также будет выполнять различные действия. Этот жест будет использовать API разработчика.

Ожидается, что линейка iPhone 16 будет анонсирована через несколько недель. Прогнозируется, что Pro-модели будут оснащены более крупными дисплеями и более быстрым чипом, в то время как стандартные модели получат кнопку Action и переработанный массив задних камер.