Які жінки лякають чоловіків: 9 фатальних помилок

Ознаки "жахливої" жінки

Будьте обережні з тими, хто намагається буди аж занадто доброю. Якщо ви помічаєте у поведінці жінки ці 9 ознак - перед вами точно не та, кому варто довіряти.

Вона ніколи не проявляє емпатію

Коли жінка не здатна розуміти емоції інших або ж просто не хоче прислухатися до людей, вона ніколи не стане гарною подругою чи чудовою дружиною. Для себе вона завжди буде на першому місці, навіть коли вам дійсно знадобиться підтримка чи допомога.

Як зрозуміти, що жінка бреше (ілюстрація: freeepik.com)

Роль жертви - її "фірмове" амплуа

Якщо жінка постійно каже, що всі її ображають, а вона нещасна і знедолена, це набридає. До того ж так вона лише намагається досягти бажаного, грати в жертву буде лише дуже токсична особа.

Вона не поважає ваші кордони

Жінка, яка хоче знати якомога більше подробиць про ваші страждання, навіть коли ви взагалі не готові про це говорити, навряд чи просто хоче вас підтримати. Та, хто нехтує кордонами, просто готова йти головами до своєї мети.

Вона дуже ревнива

Ця риса видає невпевнену у собі жінку, яка хоче контролювати буквально усе. Ревнощі псують як романтичні стосунки, так і дружбу. Ба більше, "жінка-власниця" буде поганою колегою.

Ознаки токсичної жінки (ілюстрація: freeepik.com)

Вона пліткарка

Звісно, усі люди іноді можуть обговорювати когось іншого. Але якщо жінка лише пліткує та видає чужі секрети - так само вона видасть і ваші таємниці. До того ж так поводяться ті, хто хоче усіми маніпулювати.

Вона ніколи не визнає свої помилки

Сильна та впевнена у собі жінка, на яку можна покластися, завжди визнає, що могла помилитися. А якщо ж вона лише перекладає відповідальність на інших й ухиляється від серйозних розмов - це точно не про чесну й надійну людину.

Ви помічаєте, що вона часто бреше

Все може починатися з маленької неправди. Але брехня має звичку перетворюватися на великі проблеми. Будьте обережні з жінкою, яка постійно водить вас за носа.

Чому жінка бреше (ілюстрація: freeepik.com)

Вона зневажає людей

Буває і так, що жінка занадто зверхня, постійно ігнорує чужі думки та емоції. І, звісно, це не є ознакою гарної людини, а навпаки.

Вона постійно з усіма змагається

Звісно, здорова конкуренція має право на існування. Але якщо дружба чи стосунки перетворюються на постійні "ігри на виживання", про гарний характер та чесні наміри точно вже не йдеться.