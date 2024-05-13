Какие женщины отпугивают мужчин: 9 роковых ошибок

Признаки "ужасной" женщины

Будьте осторожны с теми, кто пытается быть слишком хорошей. Если вы замечаете в поведении женщины эти 9 признаков - перед вами точно не та, кому следует доверять.

Она никогда не проявляет эмпатию

Когда женщина не способна понимать эмоции других или просто не хочет прислушиваться к людям, она никогда не станет хорошей подругой или прекрасной женой. Для себя она всегда будет на первом месте, даже если вам действительно понадобится поддержка или помощь.

Как понять, что женщина врет(иллюстрация: freeepik.com)

Роль жертвы - ее "фирменное" амплуа

Если женщина постоянно говорит, что все ее обижают, а она несчастна и отвержена, это надоедает. К тому же так она только пытается достичь желаемого, играть в жертву будет только очень токсичная персона.

Она не уважает ваши границы

Женщина, которая хочет знать как можно больше подробностей о ваших страданиях, даже если вы вообще не готовы об этом говорить, вряд ли просто хочет вас поддержать. Та, кто пренебрегает границами, просто готова идти головами к своей цели.

Она очень ревнивая

Эта черта выдает неуверенную в себе женщину, желающую контролировать буквально все. Ревность портит как романтические отношения, так и дружбу. Более того, "женщина-собственница" будет плохой коллегой.

Признаки токсичной женщины (иллюстрация: freeepik.com)

Она сплетница

Конечно, все люди иногда могут обсуждать кого-то другого. Но если женщина только сплетничает и выдает чужие секреты - так же она выдаст и ваши тайны. К тому же так поступают те, кто хочет всеми манипулировать.

Она никогда не признает свои ошибки

Сильная и уверенная женщина, на которую можно положиться, всегда признает, что могла ошибиться. А если она только перекладывает ответственность на других и уклоняется от серьезных разговоров - это точно не о честном и надежном человеке.

Вы замечаете, что она часто врет

Все может начинаться с маленькой лжи. Но вранье имеет привычку превращаться в большие проблемы. Будьте осторожны с женщиной, которая постоянно водит вас за нос.

Почему женщина лжет (иллюстрация: freeepik.com)

Она презирает людей

Бывает и так, что женщина слишком пренебрежительна, постоянно игнорирует чужие мысли и эмоции. И, конечно, это не признак хорошего человека, а наоборот.

Она постоянно со всеми соперничает

Естественно, здоровая конкуренция имеет право на существование. Но если дружба или отношения превращаются в постоянные "игры на выживание", о хорошем характере и честных намерениях точно нет и речи.