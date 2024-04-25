Ці 10 фраз говорять невпевнені в собі жінки, яким не вистачає мудрості

Деякі фрази, які несвідомо вимовляють чоловіки та жінки, можуть видавати їхню невпевненість у собі. Також є слова, якими людина може дати всім оточуючим зрозуміти, що їм не вистачає мудрості.

Які фрази кажуть жінки, які не вірять у свої сили, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Hack Spirit .

"Мені так не щастить"

Ця фраза, як вважають експерти, видає бажання уникнути відповідальності. Всю провину за помилки та невдачі жінка перекладає на обставини та невдачу. Якщо ж людина зріла, вона бере все під контроль, а не скаржиться.

"Мені начхати"

Цю фразу нерідко використовують підлітки, які ображені на увесь світ. Після таких слів діти закочують очі та грюкають дверима. Але якщо таку фразу каже жінка, це видає її несерйозність.

Які фрази видають невпевненість (ілюстрація: freepik.com)

"Ти завжди" або "ти ніколи"

Під час суперечок люди можуть перебільшувати та надмірно згущувати фарби. Однак якщо жінка постійно говорить щось на кшталт "Ти завжди забуваєш винести сміття" або "Ти ніколи не приділяєш мені час", це говорить про те, що вона не вірить у себе, а тому лише намагається перебільшити, щоб здаватися більш значущою.

"Просто я така людина"

Коли жінка надто буквально розуміє фразу "залишайтеся такою, якою ви є", вона може почати виправдовувати всі свої помилки та слабкості так званими особливостями характеру. Однак насправді це означає, що вона не хоче розвиватися та визнавати свої недоліки.

"Мені все одно"

Якщо жінка закривається від усіх і намагається ховатися від того, що відбувається навколо мильного міхура, прикриваючись своєю байдужістю, вона не хоче приймати дорослі рішення. Усвідомлена та мудра людина не захоче ігнорувати ті чи інші події, навіть якщо вони здаються складними.

Як ніколи не каже мудра жінка (ілюстрація: freepik.com)

"Ти точно зробиш це краще за мене"

Подібними фразами жінка може не тільки маніпулювати, а й видавати своє небажання працювати. Якщо людина не вірить у себе і боїться помилитися, вона спробує схитрувати.

"А я говорила!"

Коли жінка зловтішається і нагадує про свою правоту, це видає її незрілість. Вона лише втішає себе помилками інших, при цьому не помічаючи свої.

"Хтось почне щось робити?"

Якщо в компанії людей хтось умовно щось ламає або розбиває, розливає або розсипає, а жінка лише починає зарозуміло вимагати допомоги, це говорить про її невпевненість. Вона виявляє свою дитячу позицію та не хоче брати на себе відповідальність.

Як каже невпевнена у собі жінка (ілюстрація: freepik.com)

"Всі мої колишні були токсичними"

Деколи жінки можуть маніпулювати розмовами про те, як їй не пощастило з чоловіками. Такі фрази токсичні та образливі, адже вся вина перекладається на колишніх. Із цього випливає, що жінка не хоче працювати над собою.

"Я знаю краще"

Коли жінка не дає оточуючим право вибору, при цьому називаючи себе наймудрішою чи досвідченою, насправді все не так. Небажання приймати чужу думку видають незрілість і невпевненість.