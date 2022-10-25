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Які зарплати зараз платять українцям у різних країнах Європи: робота є майже для всіх

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Вівторок 25 жовтня 2022 16:22
Які зарплати зараз платять українцям у різних країнах Європи: робота є майже для всіх Яку зарплату платять українським біженцям у країнах Європи (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці з 24 лютого масово почали виїжджати до країн Європи, рятуючись від повномасштабної агресії Росії. Спочатку люди хотіли просто перечекати небезпечний період, а потім зрозуміли, що потрібно влаштовуватися на роботу.

Зараз українців у Європі забезпечують роботою активніше, ніж це було наприкінці зими та навесні.

Керівник відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко розповіла в ефірі національного телемарафону, які зараз зарплати в українських біженців у Європі.

Польща

З початку війни у Польщі вже працевлаштувалося 430 тисяч українських біженців. За словами Кузенко, вакансій для українців поки що вистачає і в країні є робочі місця. У перспективі є можливість забезпечити роботою всіх новоприбулих.

Чехія

До Чехії їдуть близько 10% українців. Зарплати для біженців у цій країні коливаються від 770 до 1250 євро (від 27660 до 44890 гривень).

"Це вакансії в основному на машинобудівні та автомобільні галузі", - наголосила експерт.

Німеччина

Для українських працівників відкрився ринок роботи й у Німеччині. Наразі біженці можуть заробляти в середньому близько 2000 євро (71 860 гривень).

"Якщо до війни Німеччина працевлаштовувала висококваліфікованих фахівців, то зараз ринок праці відкритий для працівників із меншими компетенціями", - пояснила Кузенко.

Румунія

Українські біженці також активно їдуть до Румунії, де їм пропонують здебільшого фізичну роботу. Тут зарплати не дуже високі, але робота також є - платять близько 400-500 євро (близько 14370 -17967 гривень).

До речі, раніше ми розповідали, скільки платять українцям на сезонних роботах у Польщі.

А ще писали про те, де зараз українцям легше влаштуватися на роботу – у Польщі, Німеччині чи Канаді.

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