Какие зарплаты сейчас платят украинцам в разных странах Европы: работа есть почти для всех

Сейчас украинцев в Европе снабжают работой более активно, чем это было в конце зимы и весной.

Украинцы с 24 февраля массово начали выезжать в страны Европы, спасаясь от полномасштабной агрессии России. Первое время люди хотели просто переждать опасный период, а потом поняли, что нужно устраиваться на работу.

Руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко рассказала в эфире национального телемарафона, какие зарплаты сейчас у украинских беженцев в Европе.

Польша

С начала войны в Польше уже трудоустроилось 430 тысяч украинских беженцев. По словам Кузенко, вакансий для украинцев пока хватает и в стране есть рабочие места. В перспективе также есть возможность обеспечить работой всех новоприбывших.

Чехия

В Чехию уезжают около 10% украинцев. Зарплаты для беженцев в этой стране колеблются от 770 до 1250 евро (от 27 660 до 44 890 гривен).

"Это вакансии в основном на машиностроительные и автомобильные отрасли", - подчеркнула эксперт.

Германия

Для украинских работников открылся рынок работы и в Германии. Сейчас беженцы могут зарабатывать в среднем около 2000 евро (71 860 гривен).

"Если до войны Германия трудоустраивала высококвалифицированных специалистов, то сейчас рынок труда открыт для работников с меньшими компетенциями", - пояснила Кузенко.

Румыния

Украинские беженцы также активно едут в Румынию, где им предлагают в основном физическую работу. Тут зарплаты не очень высокие, но работа тоже есть - платят около 400-500 евро (около 14370 -17967 гривен).