На які виплати від держави можуть розраховувати військові після демобілізації

Для українських військовослужбовців передбачені різні пільги та соціальні виплати, грошове забезпечення та компенсації, соцгарантії та премії як під час служби, так і після звільнення з лав ЗСУ. При цьому деякі нарахування для них доступні лише після демобілізації.
Про це передає видання "Pro Гроші".
До списку виплат, на які можуть розраховувати військові після закінчення служби та які гарантовані державою відповідно до законодавчої бази, входять такі п'ять нарахувань:
1. Компенсація за неотримане майно.
2. Одноразова грошова допомога.
3. Відшкодування за невикористану відпустку.
Незалежно від підстави звільнення зі служби, виплата коштів за невикористану відпустку передбачена всім військовим.
Розраховують розмір компенсації за всі дні основної щорічної та додаткової відпусток, що не були використані.
4. Виплата для оздоровлення.
Якщо військовослужбовець мав потребу у коштах на оздоровлення, але їх не отримав, ці гроші виплачуються після демобілізації на підставі наказу командира частини.
Розмір такого нарахування залежить від посадового окладу, виплат за званням та надбавки за вислугу років
5. Матеріальна підтримка на вирішення соціально-побутових питань.
Йдеться про нарахування одноразової виплати для вирішення зазначених питань. Сума не має перевищувати місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення крім винагород.
Нагадаємо, що на початку весни було затверджено новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ у 2023 році, і тепер зарплати військових безпосередньо залежать від участі у бойових завданнях та діях.
Також повідомлялося, що у Раді хочуть монетизувати пожиттєві пільги для військових після демобілізації.