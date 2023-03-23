У Раді хочуть монетизувати пожиттєві пільги для військових після демобілізації: чим замінять

У Верховній Раді пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову .

"Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює", - сказала вона.

Третьякова зазначила, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати.

За її словами, система підтримки ветеранів з використанням коштів бюджету потребує трансформації та актуалізації згідно з потребами ветерана.

"Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у 2-3 річну грошову стипендію/доплату до основного доходу", - сказала вона.

Розмір підтримки має залежати від посади військових під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань. При цьому потрібно провести опитування серед військових, що вони в першу чергу потребують після демобілізації, яку підтримку та сервіс очікують.

Третьякова підкреслила, що непрацюючі пільги треба слід замінити на те, що справді потрібно військовим після демобілізації. Йдеться про житло, державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя, реабілітацію, відпустку, сприяння держави в досягненні бійцями економічної незалежності. Так, усі ці процеси потребують патронату з боку держави (як Ветеранська патронатна служба) у тісній співпраці з представниками фронт-офісів держави (ЦНАПи, Пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування).

Оплачувана відпустка на 2-3 місяці потрібна для адаптації у цивільне життя з отриманням доходу на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби.

"За оптимістичним сценарієм через ці 2-3 місяці державної підтримки та тісної взаємодії з Ветеранською патронатною службою демобілізований військовослужбовець має мати робоче місце, дохід, стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло, здобути додаткову або часткову кваліфікацію (за потреби)", - додала вона.