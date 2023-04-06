На какие выплаты от государства могут рассчитывать военные после демобилизации

В список выплат, на которые могут рассчитывать военные по истечении службы и которые гарантированы государством в соответствии с законодательной базой, входят такие пять начислений:

1. Компенсация за неполученное вещное имущество.

Для ее получения военному вначале нужно взять справку от вещевой службы части о стоимости.

Далее следует написать рапорт командиру о возмещении указанной суммы.

Денежные средства выплачиваются на основании приказа командира.

2. Единовременная денежная помощь.

Демобилизованные могут получить половину месячной зарплаты за каждый год своей службы в случае увольнения по состоянию здоровья.

Кроме того, при наличии выслуги не менее 10 календарных лет предусмотрены начисления военным, которые уволились по возрасту, по причине сокращения штата или в связи с завершением срока контракта.

3. Возмещение за неиспользованный отпуск.

Вне зависимости от основания увольнения со службы, выплата средств за неиспользованный отпуск предусмотрена для всех военных.

Рассчитывают размер компенсации за все дни основного ежегодного и дополнительного отпусков, что не были использованы.

4. Выплата на оздоровление.

Если военнослужащий нуждался в средствах на оздоровление, но их не получил, эти деньги выплачиваются после демобилизации на основании приказа командира части.

Размер такого начисления зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.

5. Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов.

Речь идет о начислении единовременной выплаты для решения таких вопросов. Сумма не должна превышать месячное обеспечение служащего, куда включают все виды денежного довольствия за исключением вознаграждений.