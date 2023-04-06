На какие выплаты от государства могут рассчитывать военные после демобилизации

Для украинских военнослужащих предусмотрены различные льготы и социальные выплаты, денежное обеспечение и компенсации, соцгарантии и премии как во время службы, так и после увольнения из рядов ВСУ. При этом некоторые начисления для них доступны лишь после демобилизации.
Об этом передает издание "Pro Гроші".
В список выплат, на которые могут рассчитывать военные по истечении службы и которые гарантированы государством в соответствии с законодательной базой, входят такие пять начислений:
1. Компенсация за неполученное вещное имущество.
2. Единовременная денежная помощь.
3. Возмещение за неиспользованный отпуск.
Вне зависимости от основания увольнения со службы, выплата средств за неиспользованный отпуск предусмотрена для всех военных.
Рассчитывают размер компенсации за все дни основного ежегодного и дополнительного отпусков, что не были использованы.
4. Выплата на оздоровление.
Если военнослужащий нуждался в средствах на оздоровление, но их не получил, эти деньги выплачиваются после демобилизации на основании приказа командира части.
Размер такого начисления зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.
5. Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов.
Речь идет о начислении единовременной выплаты для решения таких вопросов. Сумма не должна превышать месячное обеспечение служащего, куда включают все виды денежного довольствия за исключением вознаграждений.
Напомним, что в начале весны был утвержден новый уровень денежного обеспечения военнослужащих ВСУ в 2023 году, и теперь зарплаты военных напрямую зависят от участия в боевых задачах и действиях.
Также сообщалось, что в Раде хотят монетизировать пожизненные льготы для военных после демобилизации.