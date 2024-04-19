Які виплати у пенсіонерів, які не мають страхового стажу

Розмір виплат

Тимчасова допомога пенсіонерам, які не мають страхового стажу або його недостатньо, складає 2 361 гривню.

До такого виду виплат можуть також нараховуватися надбавки

Для осіб віком від 70 до 74 роки - 300 гривень

Для осіб віком від 75 до 79 років - 456 гривень

Для осіб понад 80 років - додатково 570 гривень

Як подати документи на ці виплати

Для отримання соціальних виплат необхідно звернутися до місцевого центру соціального захисту та надати пакет документів, у якій входить:

Заява, заповнена за встановленою формою Міністерства соціальної політики

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Довідка про трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду

Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців для всіх членів сім'ї, подається разом з документами про доходи

Копія рішення про призначення опікуна (у разі недієздатності особи)

Відомості про склад сім'ї, який включається до декларації про доходи та майновий стан

Коли можуть відмовити у виплатах

1. Якщо особа працює або має інший дохідний вид діяльності

2. У власності особи або її сім'ї є друга квартира або будинок, якщо загальна площа житла перевищує 21 кв.м на члена сім'ї плюс 10,5 кв. м для сім'ї загалом, наявність більш ніж одного автомобіля або іншого транспортного засобу

3. Обстеження показало наявність недекларованих джерел доходу (наприклад, здача в оренду нерухомості, нелегальна робота, дохід від утримання тварин, використання сільськогосподарської техніки)

4. Середньомісячний дохід на людину в сім'ї за останні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

5. Особа або члени її сім'ї купували великі активи або здійснювали значні витрати протягом 12 місяців до подання заяви

6. Особа отримує пенсію або державну соціальну допомогу за законами, які вже передбачають такі виплати