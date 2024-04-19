Какие выплаты у пенсионеров, у которых нет страхового стажа

Размер выплат

Временная помощь пенсионерам, не имеющим страхового стажа или его недостаточно, составляет 2361 гривну.

К такому виду выплат могут также начисляться надбавки.

Для лиц от 70 до 74 года - 300 гривен

Для лиц от 75 до 79 лет - 456 гривен

Для лиц свыше 80 лет - дополнительно 570 гривен

Как подать документы на эти выплаты

Для получения социальных выплат необходимо обратиться в местный центр социальной защиты и предоставить пакет документов, в который входит:

Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Справка о трудовом стаже, выданная органами Пенсионного фонда

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи подается вместе с документами о доходах.

Копия решения о назначении опекуна (при недееспособности лица)

Сведения о составе семьи, который включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии

Когда могут отказать в выплатах

1. Если лицо работает или имеет другой доходный вид деятельности

2. В собственности лица или его семьи есть вторая квартира или дом, если общая площадь жилья превышает 21 кв.м на члена семьи плюс 10,5 кв. м для семьи в целом, наличие более одного автомобиля или другого транспортного средства

3. Обследование показало наличие недекларируемых источников дохода (например, сдача в аренду недвижимости, нелегальная работа, доход от содержания животных, использование сельскохозяйственной техники)

4. Среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц

5. Лицо или члены его семьи покупали большие активы или осуществляли значительные расходы в течение 12 месяцев до подачи заявления.

6. Лицо получает пенсию или государственную социальную помощь по законам, уже предусматривающим такие выплаты