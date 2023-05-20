Які виплати можуть отримати військові після завершення війни: точна відповідь

Поки війна в Україні триває, усі військовослужбовці отримують виплати за службу. Своєю чергою після завершення бойових дій і звільнення зі служби українським захисникам також виплатять певну суму коштів.

Хто та скільки може отримати, розповіли на сайті Армія. Inform.

Хто з військових отримає виплати після війни

Відповідно до розділу XXXI Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам грошове забезпечення у разі звільнення з військової служби виплачується всім військовослужбовцям, крім "строковиків".

Скільки планують виплатити після війни

Виплата буде дорівнювати розміру грошового забезпечення, передбаченого для посади, яку займає військовий.

Крім того, у рік звільнення військовослужбовцям, які не використали щорічну основну відпустку або використали частково, за їхнім бажанням надається відпустка із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплачується грошове забезпечення відповідне до кількості днів відпустки або виплачується компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки

Крім того, додаються виплати за дні додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки.

Виплата по завершенню війни дорівнює сумі зарплати військового (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Скільки можна отримати за дострокове звільнення

Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Така сама виплата надається у випадках:

Звільнення з військової служби за віком

Скорочення штату або проведенням організаційних заходів

Закінчення строку контракту

Безпосереднє підпорядкування близькій особі

Систематичне невиконання умов контракту командуванням

Настання особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років

Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовослужбовцям, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, і мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25% місячної зарплати.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України.