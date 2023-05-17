Десятки тисяч гривень. Яке покарання можуть отримати військові за вживання алкоголю

На період дії воєнного стану в Україні діє заборона на вживання військовими алкогольних напоїв. За порушення цієї постанови представник Збройних Сил України може заплатити штраф або навіть бути арештованим.

Які саме покарання передбачені - детально читайте в матеріалі Styler.

Кого та коли можуть перевірити

Перевірці на рівень алкоголю у крові можуть піддатися військовозобов'язані та резервісти, а також безпосередньо військовослужбовці.

Здійснити перевірку можуть у разі, якщо з'явилася підозра, що особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Перевірку можна провести:

на вулиці

в закритих спортивних спорудах

у скверах та парках

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення)

в інших місцях, де вживати спиртні напої заборонених законом

Важливо! Перевірку може проводити лише посадова особа, уповноважена на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром військової частини або іншого військового формування.

А якщо підозрюваний відмовляється проходити перевірку на місці, він може зробити це в медичному закладі, який затверджений управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Процес перевірки обов'язково фіксують на відео.

Яке покарання військовим за вживання алкоголю

Згідно зі статтею 172-20 КУпАП України таке правопорушення карається: