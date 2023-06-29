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Які види виплат для військових з інвалідністю існують в Україні: названо суми

Скільки виплачують військовим з інвалідністю (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Військовослужбовці, які отримали певну групу інвалідності внаслідок виконання служби, можуть розраховувати на соціальні виплати. Вони встановлюються в розмірі від 40% до 100% сум грошового забезпечення військового.

Про це йдеться в Законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Які суми пенсій існують

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни:

  • I групи - 100% сум грошового забезпечення
  • II групи - 80% сум грошового забезпечення
  • III групи - 60% сум грошового забезпечення

іншим особам з інвалідністю:

  • I групи - 70% сум грошового забезпечення
  • II групи - 60% сум грошового забезпечення
  • III групи - 40% сум грошового забезпечення

Скільки становить мінімальна пенсія

Мінімальні розміри пенсій за інвалідністю встановлюються:

  • для військовослужбовців з-поміж осіб сержантського і старшинського складу строкової служби у розмірі 110% від вищезазначених сум
  • з-поміж військовослужбовців (крім осіб з-поміж військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу - 120%, з-поміж осіб офіцерського складу - 130%.

За бажанням, пенсія за інвалідністю для військовослужбовця може бути призначена і за загальними нормами відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тоді пенсія буде залежати від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.

У будь-якому випадку загальний розмір пенсії з усіма надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:

  • для І групи - 13 604,50 гривні
  • для ІІ групи - 10 988,25 гривні
  • для ІІІ групи - 7534,80 гривні

Раніше ми розповідали, яка довідка обов'язково повинна бути у військового, щоб отримувати виплати.

Читайте також, які пільги можуть отримати діти учасників бойових дій.

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