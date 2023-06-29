Які види виплат для військових з інвалідністю існують в Україні: названо суми

Які суми пенсій існують

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи - 100% сум грошового забезпечення

II групи - 80% сум грошового забезпечення

III групи - 60% сум грошового забезпечення

іншим особам з інвалідністю:

I групи - 70% сум грошового забезпечення

II групи - 60% сум грошового забезпечення

III групи - 40% сум грошового забезпечення

Скільки становить мінімальна пенсія

Мінімальні розміри пенсій за інвалідністю встановлюються:

для військовослужбовців з-поміж осіб сержантського і старшинського складу строкової служби у розмірі 110% від вищезазначених сум

з-поміж військовослужбовців (крім осіб з-поміж військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу - 120%, з-поміж осіб офіцерського складу - 130%.

За бажанням, пенсія за інвалідністю для військовослужбовця може бути призначена і за загальними нормами відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тоді пенсія буде залежати від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.

У будь-якому випадку загальний розмір пенсії з усіма надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим: