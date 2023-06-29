Які види виплат для військових з інвалідністю існують в Україні: названо суми

Військовослужбовці, які отримали певну групу інвалідності внаслідок виконання служби, можуть розраховувати на соціальні виплати. Вони встановлюються в розмірі від 40% до 100% сум грошового забезпечення військового.
Про це йдеться в Законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах:
особам з інвалідністю внаслідок війни:
іншим особам з інвалідністю:
Мінімальні розміри пенсій за інвалідністю встановлюються:
За бажанням, пенсія за інвалідністю для військовослужбовця може бути призначена і за загальними нормами відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тоді пенсія буде залежати від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.
У будь-якому випадку загальний розмір пенсії з усіма надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:
Раніше ми розповідали, яка довідка обов'язково повинна бути у військового, щоб отримувати виплати.
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