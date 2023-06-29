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Какие виды выплат для военных с инвалидностью существуют в Украине: названы суммы

Сколько выплачивают военным с инвалидностью (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Военнослужащие, получившие определенную группу инвалидности в результате выполнения службы, могут рассчитывать на социальные выплаты. Они устанавливаются в размере от 40% до 100% сумм денежного довольствия военного.

Об этом говорится в Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Какие суммы пенсий существуют

Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону назначаются в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны:

  • I группы - 100% сумм денежного довольствия
  • II группы - 80% сумм денежного довольствия
  • III группы - 60% сумм денежного довольствия

другим лицам с инвалидностью:

  • I группы - 70% сумм денежного довольствия
  • II группы - 60% сумм денежного довольствия
  • III группы - 40% сумм денежного довольствия

Сколько составляет минимальная пенсия

Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются:

  • для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеуказанных сумм
  • среди военнослужащих (кроме лиц из военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава - 120%, среди лиц офицерского состава - 130%.

По желанию, пенсия по инвалидности для военнослужащего может быть назначена и по общим нормам в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогда пенсия будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.

В любом случае общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

  • для I группы - 13 604,50 гривны
  • для ІІ группы - 10 988,25 гривны
  • для ІІІ группы - 7534,80 гривны

Раньше мы рассказывали, какая справка обязательно должна быть у военного, чтобы получать выплаты.

Читайте также, какие льготы могут получить дети участников боевых действий.

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