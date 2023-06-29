Какие виды выплат для военных с инвалидностью существуют в Украине: названы суммы

Военнослужащие, получившие определенную группу инвалидности в результате выполнения службы, могут рассчитывать на социальные выплаты. Они устанавливаются в размере от 40% до 100% сумм денежного довольствия военного.
Об этом говорится в Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону назначаются в следующих размерах:
лицам с инвалидностью в результате войны:
другим лицам с инвалидностью:
Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются:
По желанию, пенсия по инвалидности для военнослужащего может быть назначена и по общим нормам в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогда пенсия будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.
В любом случае общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:
Раньше мы рассказывали, какая справка обязательно должна быть у военного, чтобы получать выплаты.
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