Військовим ЗСУ нагадали про важливий документ, за допомогою якого призначають виплати: про що мова

Якщо військовий отримав поранення, перебуваючи на службі, він повинен отримати довідку про обставини травми. Саме від цього документу залежать результати військово-лікарської комісії (ВЛК) та сума виплат.

Як отримати цей документ - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно повідомити командиру

Командир підрозділу, батальйону чи бригади повинен знати, де перебувають військові з його зони відповідальності. Тому представник медичного закладу повинен у документальній формі доповісти до військової частини про прибуття військового з травмою.

Крім того, військовослужбовцю варто й самостійно повідомити про своє перебування безпосередньому командиру та заступнику командира. Це важливо для уникнення оголошення в самовільне залишення військової частини.

Як отримати довідку про обставини травми

По-перше, потрібно подати рапорт на ім'я свого командира самостійно або через військово-медичну установу, де лікується військовий. Місце лікування залежатиме від ступеня важкості травм або поранень.

До рапорту треба додати пояснення щодо обставин зазнання поранення в довільній формі. Якщо були свідки вашого поранення, вони також можуть додати свої пояснення.

Наступним кроком командир військової частини видає наказ про проведення службового розслідування та складання акту розслідування, а уповноважений офіцер збирає пояснення постраждалих і свідків, описує події та складає відповідний акт розслідування.

Військові, які отримали поранення, повинні мати довідку про обставини травми (фото: Getty Images)

Командир військової частини підписує довідку про обставини травми та направляє її до закладу охорони здоров'я, в якому перебуває поранений.

Важливо знати: терміни видачі довідки залежать від терміну проведення службового розслідування, яке повинне тривати до одного місяця. Однак в окремих випадках його можуть продовжити й до двох місяців.

Чому довідка є важливою для військових

Саме ця довідка впливає на висновок військово-лікарської комісії. Своєю чергою ВЛК має вплив на розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або часткової втрати працездатності.

У довідці обов'язково вказують умови зазнання травми, а також місце та час її зазнання та виключення того факту, що поранення було зазнано під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Якщо вам відмовляють в отриманні довідки, вимагайте від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин такої відмови. Потім зверніться зі скаргою до вищого командування або до Військової служби правопорядку ЗСУ протягом одного місяця з дня отримання відмови.

Якщо відмову все одно не надали, потрібно скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту.