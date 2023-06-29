Какие виды выплат для военных с инвалидностью существуют в Украине: названы суммы

Военнослужащие, получившие определенную группу инвалидности в результате выполнения службы, могут рассчитывать на социальные выплаты. Они устанавливаются в размере от 40% до 100% сумм денежного довольствия военного.

Об этом говорится в Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Какие суммы пенсий существуют

Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону назначаются в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны:

I группы - 100% сумм денежного довольствия

II группы - 80% сумм денежного довольствия

III группы - 60% сумм денежного довольствия

другим лицам с инвалидностью:

I группы - 70% сумм денежного довольствия

II группы - 60% сумм денежного довольствия

III группы - 40% сумм денежного довольствия

Сколько составляет минимальная пенсия

Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются:

для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеуказанных сумм

среди военнослужащих (кроме лиц из военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава - 120%, среди лиц офицерского состава - 130%.

По желанию, пенсия по инвалидности для военнослужащего может быть назначена и по общим нормам в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогда пенсия будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.

В любом случае общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше: