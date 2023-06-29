Какие виды выплат для военных с инвалидностью существуют в Украине: названы суммы
Военнослужащие, получившие определенную группу инвалидности в результате выполнения службы, могут рассчитывать на социальные выплаты. Они устанавливаются в размере от 40% до 100% сумм денежного довольствия военного.
Об этом говорится в Законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
Какие суммы пенсий существуют
Пенсии по инвалидности военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону назначаются в следующих размерах:
лицам с инвалидностью в результате войны:
- I группы - 100% сумм денежного довольствия
- II группы - 80% сумм денежного довольствия
- III группы - 60% сумм денежного довольствия
другим лицам с инвалидностью:
- I группы - 70% сумм денежного довольствия
- II группы - 60% сумм денежного довольствия
- III группы - 40% сумм денежного довольствия
Сколько составляет минимальная пенсия
Минимальные размеры пенсий по инвалидности устанавливаются:
- для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы в размере 110% вышеуказанных сумм
- среди военнослужащих (кроме лиц из военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского и старшинского состава - 120%, среди лиц офицерского состава - 130%.
По желанию, пенсия по инвалидности для военнослужащего может быть назначена и по общим нормам в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Тогда пенсия будет зависеть от общего стажа, зарплаты и группы инвалидности.
В любом случае общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:
- для I группы - 13 604,50 гривны
- для ІІ группы - 10 988,25 гривны
- для ІІІ группы - 7534,80 гривны
Раньше мы рассказывали, какая справка обязательно должна быть у военного, чтобы получать выплаты.
Читайте также, какие льготы могут получить дети участников боевых действий.